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Это наши пенсии и зарплаты. Зеленский попросил Макрона помочь с макрофином на 9 млрд евро

Фото: президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера Франции Эммануэля Макрона помочь с разблокировкой макрофинансовой помощи на 9 млрд евро для нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Сегодня состоялся телефонный разговор лидеров Украины и Франции.

"Я попросил господина президента помочь нам разблокировать макрофин, который затормозился в Европе. Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 млрд евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные вещи. Это наши пенсии, заработные платы, поддержка для переселенцев, и поэтому мы ожидаем соответствующие решения конкретных государственных деятелей", - сказал Зеленский.

Кроме этого, президент пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы.

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор лидеров Украины и Франции, который длился полтора часа.

Еще в мае Еврокомиссия заявила о решении предоставить Украине пакет макрофинансовой помощи на 9 млрд евро.

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Владимир ЗеленскийЭммануэль Макрон