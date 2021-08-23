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Это "красная линия": "Талибан" объявил дату для вывода войск США из Афганистана

Автор: Анастасия Рокитна

"Талибан" объявил дату для вывода войск США из Афганистана. Это 31 августа 2021 года.

Об этом заявил представитель движения "Талибан" Сухейл Шахин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

По его словам, США и Британия не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут быть последствия.

"Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", - сказал Шахин.

Напомним, Байден назвал условие для введения санкций против "Талибана".

Отметим, лидер "Талибана" прибыл в Кабул для проведения переговоров о создании правительства.

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ТалибанАфганистан