Це "червона лінія": "Талібан" оголосив дату для виведення військ США з Афганістану

"Талібан" оголосив дату для виведення військ США з Афганістану. Це 31 серпня 2021 року.

За його словами, США і Британія не отримають додатковий час для проведення евакуації, в іншому випадку можуть бути наслідки.

"Це червона лінія. Президент Байден оголосив, що 31 серпня вони виведуть всі збройні сили. Тому, якщо вони продовжать (присутність), це означатиме, що вони розширюють окупацію, хоча в цьому немає необхідності", - сказав Шахін.