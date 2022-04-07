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"Это красная линия": МИД Венгрии заявил, что не поддержит санкции против газа и нефти РФ

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Венгрия не поддержит любые санкции против российского газа, нефти и атомной энергетики. Поскольку для Будапешта это будет "красной линией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление главы МИД страны Петера Сийярто.

"Венгрия отвергает любые санкции в отношении российской нефти и газа, а введение каких-либо санкций на деятельность, связанную с ядерной энергетикой, тоже является "красной линией" для Венгрии", - сказал Сийярто.

Он также заявил, что в среду Венгрия получила первую партию топлива для АЭС "Пакш" из России. Его передали по воздуху, поскольку "из-за войны в Украине доставка по железной дороге стала невозможной".

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности его страны перейти на рублевый расчет за газ.

Добавим, ранее в Венгрии заявили, что не вводить эмбарго на российские нефть и газ.

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Российская ФедерацияВенгрияНефть