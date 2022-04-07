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"Це червона лінія": МЗС Угорщини заявило, що не підтримає санкції проти газу та нафти РФ

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

Угорщина не підтримає будь-які санкції проти російського газу, нафти та атомної енергетики. Оскільки для Будапешта це буде "червоною лінією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву глави МЗС країни Петера Сійярто.

"Угорщина відкидає будь-які санкції щодо російської нафти та газу, а запровадження будь-яких санкцій на діяльність, пов'язану з ядерною енергетикою, теж є "червоною лінією" для Угорщини", - сказав Сійярто.

Він також заявив, що в середу Угорщина отримала першу партію палива для АЕС "Пакш" із Росії. Його передали повітрям, "оскільки через війну в Україні доставка залізницею стала неможливою".

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність його країни перейти на рублевий розрахунок за газ.

Додамо, раніше в Угорщині заявили, що не вводитимуть ембарго на російські нафту і газ.

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