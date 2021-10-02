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"Это наш гражданин". МИД обещает оказывать поддержку Саакашвили

Новина українською →
Украина, Суббота 02 октября 2021 11:41
"Это наш гражданин". МИД обещает оказывать поддержку Саакашвили Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили. Ему будет оказана помощь, которая принадлежит гражданину Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД в эфире телеканала "Дом".

По его словам, в ближайшее время в МИД прибудет представитель посольства Грузии в Украине.

"Саакашвили - наш гражданин. Мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины на наш вызов. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - сказал Кулеба.

Напомним, вчера 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Добавим, что вчера в МИД было приглашен посольства Грузии в Украине, чтобы получить от него официальное разъяснение относительно инцидента.

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Михаил Саакашвили МИД Украины
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