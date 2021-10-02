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"Це наш громадянин". МЗС обіцяє надавати підтримку Саакашвілі

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Україна, Субота 02 жовтня 2021 11:41
"Це наш громадянин". МЗС обіцяє надавати підтримку Саакашвілі Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв підтримувати заарештованого в Грузії колишнього президента Михайла Саакашвілі. Йому буде надано допомогу, яка належить громадянину України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС в ефірі телеканалу "Дім".

За його словами, найближчим часом до МЗС прибуде представник посольства Грузії в Україні.

"Саакашвілі - наш громадянин. Ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Сьогодні зранку представник посольства Грузії прибуде до Міністерства закордонних справ України на наш виклик. З ним все це буде проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, вчора 1 жовтня в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

Додамо, що вчора до МЗС було запрошено керівника посольства Грузії в Україні, аби отримати від нього офіційне роз’яснення щодо інциденту.

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Міхеіл Саакашвілі МЗС
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