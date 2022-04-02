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"Это гарантированная смерть": Зеленский не исключил, что РФ отправит призывников на войну

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Суббота 02 апреля 2022 01:30
"Это гарантированная смерть": Зеленский не исключил, что РФ отправит призывников на войну Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил российских призывников, что если их отправят на войну в Украину, то они домой уже не вернутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"В России стартовал весенний призыв, который выглядит как традиционный, но все же отличается от обычного, поскольку призывников этого года могут отправить на войну против нашего государства, против нашего народа. Поэтому это гарантированная смерть для многих молодых парней", - заявил глава государства.

Он также отметил, хотя эти призывники граждане страны, которая с нами воюет на нашей земле, у нас есть обязанность их предупредить об этом.

"Предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все, что можете, лишь бы они жили дома, у себя дома", - добавил президент.

Напомним, Зеленский и Макрон провели телефонный разговор. Президенты обсудили переговоры и гарантии безопасности.

Ранее Зеленский рассказал о сложной ситуации на южном направлении и Донбассе.

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