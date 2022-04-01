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Зеленский и Макрон провели телефонный разговор. Обсудили переговоры и гарантии безопасности

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 16:12
Зеленский и Макрон провели телефонный разговор. Обсудили переговоры и гарантии безопасности Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе разговора они обсудили переговоры с Россией и гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Продолжаю переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс - ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива Франции о гуманитарных коридорах из Мариуполя должна быть реализована", - написал он.

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