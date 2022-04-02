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"Це гарантована смерть": Зеленський не виключив, що РФ відправить призовників на війну

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Субота 02 квітня 2022 01:30
"Це гарантована смерть": Зеленський не виключив, що РФ відправить призовників на війну Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський попередив російських призовників, що якщо їх відправлять на війну в Україну, то вони додому вже не повернуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"У Росії стартував весняний призов, який виглядає як традиційний, але все ж відрізняється від звичайного, оскільки призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави, проти нашого народу. Тому це гарантована смерть для багатьох молодих хлопців", - заявив глава держави.

Він також зазначив, хоча ці призовники громадяни країни, яка з нами воює на нашій землі, у нас є обов'язок їх попередити про це.

"Попередьте кожного такого призовника, їхніх батьків. Нам тут не потрібні нові вбиті люди. Бережіть своїх дітей, щоб вони не стали лиходіями. Не віддавайте їх в армію. Робіть все, що можете, аби вони жили вдома, у себе вдома", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський і Макрон провели телефонну розмову. Президенти обговорили переговори і гарантії безпеки.

Раніше Зеленський розповів про складну ситуацію на південному напрямку та Донбасі.

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