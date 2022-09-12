Это они еще и не отступали. Данилов призвал Медведева искать бункер, чтобы прятаться

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на слова бывшего президента РФ Дмитрия Медведева и призвал его искать себе "саддамовский бункер", чтобы спрятаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Начинающему блогеру Медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовским бункером, где он будет прятаться, и уже наконец перестать писать "россия" с большой буквы и привыкать к тому, что "и это они еще не отступали", - написал Данилов.

Ранее Данилов рассказал, на какой цели могут остановиться украинские военные. По его словам, ВСУ остановятся там, где закончатся их интересы.

Напомним, ранее секретарь СНБО заявил, что Украина не должна согласовывать освобождение своих территорий ни с каким государством. Использование предоставленного оружия - другой вопрос.

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