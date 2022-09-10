Данилов рассказал, на какой цели могут остановиться украинские военные
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что Вооруженные силы Украины остановятся там, где закончатся их интересы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Данилова в интервью "Голос Америки".
"ВСУ остановится там, где будут заканчиваться наши интересы. А интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии", - написал он.
По его словам, сейчас задача Украины состоит в том, чтобы отнять у России даже желание думать, что она может нападать на соседние страны.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что одной из целей нашей страны в войне против РФ является полный вывод войск страны-агрессора из оккупированных территорий.
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