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Данилов рассказал, на какой цели могут остановиться украинские военные

Новина українською →
Киев, Суббота 10 сентября 2022 20:11
Данилов рассказал, на какой цели могут остановиться украинские военные Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что Вооруженные силы Украины остановятся там, где закончатся их интересы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Данилова в интервью "Голос Америки".

"ВСУ остановится там, где будут заканчиваться наши интересы. А интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии", - написал он.

По его словам, сейчас задача Украины состоит в том, чтобы отнять у России даже желание думать, что она может нападать на соседние страны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что одной из целей нашей страны в войне против РФ является полный вывод войск страны-агрессора из оккупированных территорий.

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