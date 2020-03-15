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АМКУ проверит МАУ за повышение цен на билеты

Новости » Политика     15.03.2020 - 17:09
АМКУ проверит МАУ за повышение цен на билеты
Иллюстративное фото (flyuia.com)

Комитет может наложить штраф в размере до 10% от годового дохода компании

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начинает расследование против авиакомпании "Международные авиалинии Украины" из-за повышения цен на билеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого в Facebook

По его словам, в связи с закрытием границ в АМКУ поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик - "Международные авиалинии Украины" - резко поднял цены на билеты на последние дни перед остановкой авиасообщения.

"Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 тыс. гривен, при том накануне билет стоил менее 10 тыс.", - отметил Хмельницкий.

В Антимонопольном комитете заявили, что изучат эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя. При этом отметив, что Комитет может наложить штраф в размере до 10% от годового дохода компании.

Напомним, авиакомпания МАУ за сутки до закрытия границы в несколько раз подняла цены на авиабилеты. Согласно информации на сайте компании, из Лондона в Киев в воскресенье можно улететь за 24,2 тыс. гривен.

Отметим, с 12 марта в Украине введен карантин: закрыты все учебные заведения, не работают театры и кинотеатры, запрещены массовые мероприятия.

Кроме того, на заседании СНБО 13 марта было принято решение о закрытии границы для иностранцев, а также о прекращении авиасообщения.

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