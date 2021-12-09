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"Это четкий сигнал": в ОП отреагировали на санкции США против Тупицкого

Новина українською →
Киев, Четверг 09 декабря 2021 23:27
"Это четкий сигнал": в ОП отреагировали на санкции США против Тупицкого Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Санкции Госдепартамента в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александа Тупицкого являются четким сигналом человеку, который блокировал проведение реформ. Президент США Джо Байден поздравил украинского лидера Владимира Зеленского с прогрессом в их проведении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Офиса президента Андрея Ермака эфире "Право на власть".

"Мы увидели сигналы, которые были сегодня представлены в виде санкций, в отношении человека, блокировавшего наверху КСУ проведение реформ. Это четкий сигнал", - сказал Ермак.

Он добавил, что в ходе телефонного разговора Байден поздравил Зеленского с огромным прогрессом в проведении реформ в Украине.

Напомним, сегодня, 9 декабря, Зеленский и Байден провели телефонный разговор посвященный итогам переговоров американского и российского лидеров. Беседа длилась 1,5 часа. Подробности - в материале РБК-Украина.

Отметим, накануне Госдепартамент ввел санкции в отношении Тупицкого и его супруги Ольги за "серьезные коррупционные действия".

Как сообщало РБК-Украина, под американские санкции сегодня также попал украинский юрист и политик Андрей Портнов.

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Конституционный суд Украины Соединенные Штаты Америки Офис президента Санкции
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