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"Це чіткий сигнал": в ОП відреагували на санкції США проти Тупицького

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 23:27
"Це чіткий сигнал": в ОП відреагували на санкції США проти Тупицького Фото: глава офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Санкції Держдепартаменту щодо колишнього голови Конституційного Суду України (КСУ) Олександра Тупицького є чітким сигналом людині, яка блокувала проведення реформ. Президент США Джо Байден привітав українського лідера Володимира Зеленського з прогресом у їх проведенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Офісу президента Андрія Єрмака "Право на владу".

"Ми побачили сигнали, які були сьогодні представлені у вигляді санкцій, щодо людини, яка блокувала нагорі КСУ проведення реформ. Це чіткий сигнал", - сказав Єрмак.

Він додав, що в ході телефонної розмови Байден привітав Зеленського з величезним прогресом у проведенні реформ в Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, Зеленський і Байден провели телефонну розмову присвячений підсумкам переговорів американського і російського лідерів. Бесіда тривала 1,5 години. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, напередодні Держдепартамент ввів санкції щодо Тупицького і його дружини Ольги за"серйозні корупційні дії".

Як повідомляло РБК-Україна, під американські санкції сьогодні також потрапив український юрист і політик Андрій Портнов.

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