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"Это будет сразу 40-50 тысяч наших". Зеленский назвал цену силового возвращения ОРДЛО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский назвал цену силового возвращения временно оккупированных Россией Донецких и Луганских областей. Он предположил, что это может сразу привести к гибели 40-50 наших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью украинским журналистам.

"Это будет сразу 40-50 тысяч наших, сразу, если мы без тактики, без стратегии, без ничего сказали "вперед". Так не будет. Это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей", - сказал Зеленский.

Напомним, по данным британской разведки, российские силы продолжают консолидацию и перегруппировку. Они переориентируют свое наступление на регион Донбасса на востоке Украины.

Добавим, по данным Генштаба, оккупанты не оставляют попыток взять Мариуполь. При этом они готовятся к наступлению на Северодонецк и Славянск.

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