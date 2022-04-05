"Це буде одразу 40-50 тисяч наших". Зеленський назвав ціну силового повернення ОРДЛО

"Це буде одразу 40-50 тисяч наших, одразу, якщо ми без тактики, без стратегії, без нічого сказали "вперед". Так не буде. Це може коштувати нам в цілому сотні тисяч людей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські сили продовжують консолідацію і перегрупування. Вони переорієнтують свій наступ на регіон Донбасу на сході України.

Додамо, за даними Генштабу, окупанти не полишають спроб взяти Маріуполь. При цьому вони готуються до наступу на Сєвєродонецьк і Словʼянськ.

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