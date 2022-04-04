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Россия продолжает стягивать войска на Донбасс для наступления, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 апреля 2022 08:29
Россия продолжает стягивать войска на Донбасс для наступления, - британская разведка Фото: российская армия готовится к наступлению на Донбассе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские силы продолжают консолидацию и перегруппировку. Они переориентируют свое наступление на регион Донбасса на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Российские войска, в том числе наемники из российской частной военной компании Вагнера, связанной с государством, перебрасываются в этот район", - говорится в сообщении.

Как отмечает Минобороны Великобритании, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, российские войска пытаются взять город. Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах.

"Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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