Россия продолжает стягивать войска на Донбасс для наступления, - британская разведка
Российские силы продолжают консолидацию и перегруппировку. Они переориентируют свое наступление на регион Донбасса на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
"Российские войска, в том числе наемники из российской частной военной компании Вагнера, связанной с государством, перебрасываются в этот район", - говорится в сообщении.
Как отмечает Минобороны Великобритании, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, российские войска пытаются взять город. Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах.
"Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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