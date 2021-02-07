Этих недостаточно: в Европарламенте призвали расширить санкции против Беларуси

Вице-президент Европарламента Никола Бир призвала расширить санкции против белорусского режима Александра Лукашенко. Она подчеркнула, что персональных санкций в отношении силовиков недостаточно.

Об этом шла речь на онлайн-форуме "Солидарность с Беларусью".

"Персональных санкций, введенных в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы (Беларуси - ред.), сторонников Лукашенко", - заявила Бир.

В то же время вице-президент Европарламента отметила, что страны ЕС должны искать баланс между давлением и взаимодействием с белорусским режимом.

Напомним, в середине декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против режима Лукашенко и причастных к нарушению прав человека во время протестов в Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что в конце января в Литве предложили расширить санкции против Беларуси из-за ситуации в стране. Литва хочет наложить санкции на силовиков и судей, которые судят демонстрантов.

Кроме того, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ЕС, США, Канаду и Британию ввести новые санкции против режима Лукашенко.