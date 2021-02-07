Цих недостатньо: в Європарламенті закликали розширити санкції проти Білорусі

Віце-президент Європарламенту Нікола Бір закликала розширити санкції проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Вона наголосила, що персональних санкцій щодо силовиків недостатньо.

Про це йшлося на онлайн-форумі "Солідарність з Білоруссю".

"Персональних санкцій, введених щодо представників силових структур, недостатньо. Ми повинні поширити їх на представників судової та правоохоронної системи (Білорусі - ред.), прихильників Лукашенка", - заявила Бір.

Водночас віце-президент Європарламенту зазначила, що країни ЄС повинні шукати баланс між тиском та взаємодією з білоруським режимом.

Нагадаємо, в середині грудня Євросоюз ввів третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка та причетних до порушення прав людини під час протестів у Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці січня в Литві запропонували розширити санкцій проти Білорусі через ситуацію в країні. Литва хоче накласти санкції на силовиків та суддів, які судять демонстрантів.

Крім того, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала ЄС, США, Канаду та Британію ввести нові санкції проти режиму Лукашенка.