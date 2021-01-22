Литва планирует расширить санкции против Беларуси

Фото: Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com mfa_lithuania)

В Литве предлагают расширить санкционные списки в отношении Беларуси. В список санкций хотят добавить исполнителей злоупотреблений: сотрудники спецотрядов милиции или судьи, которые судят демонстрантов.

Об этом рассказал интервью "Радио Свобода" новый министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Думаю, надо обратить внимание на тех, кто нарушает права других людей. Я имею в виду эту военизированную полицию, ОМОН. Также надо обратить внимание на судей, которые сажают людей под арест во всех этих псевдосудах. И я думаю, что эту группу людей можно добавить в "черный список" ЕС", - сказал он.

Ландсбергис также добавил, что в Литве сейчас работают над пакетами свидетельств о таких группах людей, которые есть в этой стране.

Отмечается, что Литва стала одной из тех стран, которые принимают беженцев от репрессий в Белоруссии и резко критикуют белорусский режим.

Напомним, ранее Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список против белорусских чиновников. В него добавили 28 человек, которым запрещен въезд в страны Балтии.

Также РБК-Украина писало, что в середине декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против режима Лукашенко в Беларуси.