На Донбассе за неделю ОБСЕ зафиксировала 8300 нарушений режима тишины

Фото: Александр Хуг (uacrisis.org)

Также ОБСЕ выявила 26 единиц неотведенной военной техники

На Донбассе в течение последней недели наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 8300 нарушений режима прекращения огня. Об этом на брифинге в среду, 31 октября, сказал заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

Также Хуг добавил, что на прошлой неделе наблюдатели зафиксировали 26 единиц неотведенного вооружения.

"Мы постоянно фиксируем оружие на участках разведения... Два наши беспилотных летательных аппарата исчезли. Они выявили нарушения вблизи Горловки", - сказал он.

По словам Хуга, существует прямая связь между продвижением вперед вооружений и повышение уровня насилия.

Напомним, несколько дней назад в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что во время полета над оккупированными территориями Донецкой области исчез их беспилотник.

Летательный аппарат успел перед исчезновением передать данные того, что на оккупированной территории Украины в Донецкой области буловиявлено российский "гумконвой" с машинами военного образца.

Отметим, срок полномочий Хуга на занимаемой должности завершается сегодня, 31 октября.