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Етерінгтон займе посаду заступника голови СММ ОБСЄ в Україні

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 17:18
Фото: Марк Етерінгтон (twitter.com/OSCE_SMM)
Фото: Марк Етерінгтон (twitter.com/OSCE_SMM)

Марк Етерінгтон з 2014 року є членом місії ОБСЄ в Україні

Марк Етерінгтон займе посаду заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СММ.

"Марк Етерінгтон повертається в СММ ОБСЄ на посаді заступника глави Місії, привносячи свій багатий досвід і професіоналізм на благо Місії і України", - йдеться в повідомленні на Twitter.

Зазначимо, що Етерінгтон колишній десантник британської армії. У 1992-1995 роках працював у спостережній місії Європейського союзу в Югославії. Також він брав участь в європейських місіях в Хорватії, Боснії, Сербії і Косово. Тобто, доклав руку до розвалу Югославії, а потім і Сербії.

Крім того, Етерінгтон брав участь у врегулюванні конфліктів в Афганістані та Південному Судані. А з 2014 року він є членом СММ ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, раніше цю посаду обіймав Олександр Хуг, термін повноважень якого завершився 31 жовтня.

Вчора на останньому брифінгу на посаді заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Хуг заявив, що конфлікт на Донбасі не є замороженим, його можна вирішити. Хуг наголосив, що з того часу, коли він прийшов працювати в Україну, на Донбасі загальна ситуація майже не змінилася. За його словами, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 8,3 тис. порушень режиму припинення вогню.

Хуг прокоментував ситуацію із інтерв'ю виданню Foreign Policy Хуг прокоментував зникнення безпілотника на окупованій території
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