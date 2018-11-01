Етерінгтон займе посаду заступника голови СММ ОБСЄ в Україні

Фото: Марк Етерінгтон (twitter.com/OSCE_SMM)

Марк Етерінгтон з 2014 року є членом місії ОБСЄ в Україні

Марк Етерінгтон займе посаду заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СММ.

"Марк Етерінгтон повертається в СММ ОБСЄ на посаді заступника глави Місії, привносячи свій багатий досвід і професіоналізм на благо Місії і України", - йдеться в повідомленні на Twitter.

Зазначимо, що Етерінгтон колишній десантник британської армії. У 1992-1995 роках працював у спостережній місії Європейського союзу в Югославії. Також він брав участь в європейських місіях в Хорватії, Боснії, Сербії і Косово. Тобто, доклав руку до розвалу Югославії, а потім і Сербії.

Крім того, Етерінгтон брав участь у врегулюванні конфліктів в Афганістані та Південному Судані. А з 2014 року він є членом СММ ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, раніше цю посаду обіймав Олександр Хуг, термін повноважень якого завершився 31 жовтня.

Вчора на останньому брифінгу на посаді заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Хуг заявив, що конфлікт на Донбасі не є замороженим, його можна вирішити. Хуг наголосив, що з того часу, коли він прийшов працювати в Україну, на Донбасі загальна ситуація майже не змінилася. За його словами, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 8,3 тис. порушень режиму припинення вогню.