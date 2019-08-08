Этапирование Бекирова может иметь фатальные последствия, - Денисова

Вероятная транспортировка политзаключенного Эдема Бекирова в Красноперекопск может иметь фатальные последствия для жизни крымского татарина. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Денисова заявила, что решение Европейского суда по правам человека обязал правительство России немедленно поместить Эдема Бекирова в больницу и обеспечить ему должное обследование и лечение, а также допустить независимых врачей. Однако РФ это решение не выполняет

"Призываю полномочных представителей международного сообщества не допустить дальнейшего содержания Эдема Бекирова в месте несвободы и принять меры на выполнение решений Европейского суда по правам человека для спасения жизни человека", - заявила украинский омбудсмен.

Добавим, что сегодня "Верховный суд Республики Крым" рассмотрит решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Бекирову.

Напомним, Бекирова заставляли свидетельствовать против главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, лидера крымских татар Мустафы Джемилева и крымскотатарского бизнесмена Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму. Бекирову с инвалидностью первой группы был поставлен ультиматум, цена которого - человеческая жизнь.

Кроме того, РБК-Украина писало, что 22 июля адвокат Алексей Ладин сообщил об очередном ухудшении состояния здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО.