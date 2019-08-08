Етапування Бекірова може мати фатальні наслідки, - Денісова

Ймовірне транспортування політв'язня Едема Бекірова до Красноперекопська може мати фатальні наслідки для життя кримського татарина. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Денісова заявила, що рішення Європейського суду з прав людини зобов’язує уряд Росії негайно помістити Едема Бекірова до лікарні і забезпечити йому належне обстеження та лікування, а також допустити незалежних лікарів. Натомість, РФ це рішення не виконує

"Закликаю повноважних представників міжнародної спільноти не допустити подальшого тримання Едема Бекірова у місці несвободи та вжити заходів на виконання рішень Європейського суду з прав людини для порятунку життя людини", - заявила український омбудсмен.

Додамо, що сьогодні "Верховний суд Республіки Крим" розгляне рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Бекірову.

Нагадаємо, Бекірова змушували свідчити проти голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, лідера кримських татар Мустафи Джемільова і кримськотатарського бізнесмена Ленура Іслямова про те, що вони готували теракт в Криму. Бекірову з інвалідністю першої групи був поставлений ультиматум, ціна якого - людське життя.

Крім того, РБК-Україна писало, що 22 липня адвокат Олексій Ладен повідомив про чергове погіршення стану здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого незаконно утримують у Сімферопольському СІЗО.