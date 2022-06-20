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Эстонцам запретят ввозить некоторые российские товары: какие именно

Фото: Эстония с 10 июля запретит ввозить санкционные товары из РФ (flickr by Shane MacClure)
Автор: Наталья Юрченко

Эстония вводит запрет на ввоз в страну из России санкционных товаров. Нововведение будет касаться не только предпринимателей, но и частных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Налогово-таможенного департамента Эстонии.

"Запрет связан с принятыми ЕС санкциями с целью предотвращения покупки российских товаров, которые приносят России существенный доход", - говорится в сообщении.

Запрет начнет действовать с 10 июля. В перечень запрещенных товаров входят алкогольные напитки крепостью менее 80%, мебель, древесина и удобрения. Также санкции распространяются и на вывоз в Россию ряда товаров, в частности предметов роскоши и некоторой бытовой электроники.

В департаменте отметили, что нарушение санкций является преступлением, но при первом правонарушении уголовное дело открывать не будут.

"Если физическим лицам разрешалось беспошлинно ввозить в Эстонию литр крепкого алкоголя и 125 граммов икры, то с 10 июля это будет невозможно. Ввозить деревянные двери из строительного магазина в Пскове также будет невозможно", - заявил глава таможенного отдела Ээрик Хелдна в комментарии СМИ.

Напомним, что Литва отказалась перевозить по железной дороге половину российских товаров в Калининград.

В России заявили, что готовят "ответ" на транспортную блокаду Калининграда и пригрозили ЕС и НАТО.

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