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Естонцям заборонять ввозити деякі російські товари: які саме

Фото: Естонія з 10 липня заборонить ввозити санкційні товари з РФ (flickr by Shane MacClure)
Автор: Наталія Юрченко

Естонія вводить заборону на ввезення в країну з Росії санкційних товарів. Нововведення буде стосуватися не лише підприємців, але й приватних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Податково-митного департаменту Естонії.

"Заборона пов'язана з ухваленими ЄС санкціями з метою запобігання купівлі російських товарів, які приносять Росії суттєвий дохід", - йдеться у повідомленні.

Заборона почне діяти з 10 липня. До переліку заборонених товарів входять алкогольні напої міцністю менше ніж 80%, меблі, деревина та добрива. Також санкції поширюються і на вивезення до Росії низки товарів, зокрема предметів розкоші та певної побутової електроніки.

У департаменті зазначили, що порушення санкцій є злочином, але за першого правопорушення кримінальну справу не відкриватимуть.

"Якщо фізичним особам дозволялося безмитно ввозити в Естонію літр міцного алкоголю і 125 грамів ікри, то з 10 липня це буде неможливо. Ввозити дерев'яні двері з будівельного магазину в Пскові також буде неможливо", - заявив глава митного відділу Еерік Хелдна у коментарі ЗМІ.

Нагадаємо, що Литва відмовилася перевозити залізницею половину російських товарів в Калінінград.

У Росії заявили, що готують "відповідь" на транспортну блокаду Калінінграда і пригрозили ЄС і НАТО.

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