Эстонцам запретят ввозить некоторые российские товары: какие именно

Эстония вводит запрет на ввоз в страну из России санкционных товаров. Нововведение будет касаться не только предпринимателей, но и частных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Налогово-таможенного департамента Эстонии.

"Запрет связан с принятыми ЕС санкциями с целью предотвращения покупки российских товаров, которые приносят России существенный доход", - говорится в сообщении.

Запрет начнет действовать с 10 июля. В перечень запрещенных товаров входят алкогольные напитки крепостью менее 80%, мебель, древесина и удобрения. Также санкции распространяются и на вывоз в Россию ряда товаров, в частности предметов роскоши и некоторой бытовой электроники.

В департаменте отметили, что нарушение санкций является преступлением, но при первом правонарушении уголовное дело открывать не будут.

"Если физическим лицам разрешалось беспошлинно ввозить в Эстонию литр крепкого алкоголя и 125 граммов икры, то с 10 июля это будет невозможно. Ввозить деревянные двери из строительного магазина в Пскове также будет невозможно", - заявил глава таможенного отдела Ээрик Хелдна в комментарии СМИ.