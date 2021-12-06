Эстонские военные прибыли в Польшу для охраны границы с Беларусью

Служащие Вооруженных сил Эстонии прибыли в Польшу для поддержки европейских коллег, которые обеспечивают охрану польско-белорусской границы. Они будут возводить и ремонтировать заграждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши.
"Эстонские солдаты поддерживают солдат из Польши на польско-белорусской границе. В их задачу входит возведение и ремонт временных заграждений", - заявляют в пресс-службе польского оборонного ведомства.
Как стало известно, эстонцы сотрудничают с солдатами из польской "Железной дивизии". На границу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона, инженеры-резервисты двух пехотных бригад - они используют средства, с помощью которых обеспечивается безопасность эстонских границ.
Напомним, обострение ситуации на границе Беларуси и Польши особенно возросла в начале ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.
Стоит отметить, что Польша за ноябрь зафиксировала около 9 тысяч попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси.
Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский ввел запрет на посещение границы с Беларусью до 1 марта 2022 года. Теперь на приграничной территории разрешается находиться только местным жителям и тем, у кого есть специальные разрешения