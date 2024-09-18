Естонська компанія вироблятиме ракетні системи в Україні

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробництво протидронових ракетних систем в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, заява компанії Frankenburg Technologies є ознакою зацікавленості європейських виробників зброї у відкритті виробничих потужностей на українській землі.
Компанія Frankenburg Technologies створена лише у січні 2024 року за участю провідних діячів оборонної та технологічної промисловості Естонії.
Компанію консультує екскомандувач Силами оборони Естонії генерал Естонії Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався в якості стратегічного інвестора.
Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції та технологічне партнерство з Siemens.
Згідно з документами компанії, із Frankenburg Technologies пов’язаний Маргус Ліннамяе, один з найбагатших бізнесменів Естонії.
Компанія призначила генеральним директором в Україні Сергія Кошмана, який раніше працював експертом Офісу президента України та Nokia Siemens Networks.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американська військово-промислова компанія Northrop Grumman Corporation планує виробляти в Україні боєприпаси середнього калібру.
Також французька компанія відкриє в Україні завод з обслуговування систем ППО і радарів.
А у червні стало відомо, що в Україні запрацював перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки у рамках створеного спільного підприємства "Укроборонпрому" та німецького оборонного гіганта Rheinmetall.
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