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Естонська компанія вироблятиме ракетні системи в Україні

Ілюстративне фото: українські сили ППО збивають дрони (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробництво протидронових ракетних систем в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, заява компанії Frankenburg Technologies є ознакою зацікавленості європейських виробників зброї у відкритті виробничих потужностей на українській землі.

Що відомо про Frankenburg Technologies 

Компанія Frankenburg Technologies створена лише у січні 2024 року за участю провідних діячів оборонної та технологічної промисловості Естонії.

Компанію консультує екскомандувач Силами оборони Естонії генерал Естонії Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався в якості стратегічного інвестора. 

Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції та технологічне партнерство з Siemens.

Згідно з документами компанії, із Frankenburg Technologies пов’язаний Маргус Ліннамяе, один з найбагатших бізнесменів Естонії.

Компанія призначила генеральним директором в Україні Сергія Кошмана, який раніше працював експертом Офісу президента України та Nokia Siemens Networks.

Західні оборонні компанії відкривають представництва в Україні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американська військово-промислова компанія Northrop Grumman Corporation планує виробляти в Україні боєприпаси середнього калібру.

Також французька компанія відкриє в Україні завод з обслуговування систем ППО і радарів.

А у червні стало відомо, що в Україні запрацював перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки у рамках створеного спільного підприємства "Укроборонпрому" та німецького оборонного гіганта Rheinmetall.

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