Эстонская компания будет производить ракетные системы в Украине

Западные оборонные компании открывают представительства в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation планирует производить в Украине боеприпасы среднего калибра.

Также французская компания откроет в Украине завод по обслуживанию систем ПВО и радаров.

В июне стало известно, что в Украине заработал первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия "Укроборонпрома" и немецкого оборонного гиганта Rheinmetall.

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