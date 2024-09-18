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Эстонская компания будет производить ракетные системы в Украине

Иллюстративное фото: украинские силы ПВО сбивают дроны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies объявила, что начнет производство противодроновых ракетных систем в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, заявление компании Frankenburg Technologies является признаком интереса европейских производителей оружия в открытии производственных мощностей на украинской земле.

Что известно о Frankenburg Technologies

Компания Frankenburg Technologies создана только в январе 2024 года с участием ведущих деятелей оборонной и технологической промышленности Эстонии.

Компанию консультирует экскомандующий силами обороны Эстонии генерал Эстонии Мартин Герем, а генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Ваарси присоединился в качестве стратегического инвестора.

Соучредителем компании является Таави Мадиберк, генеральный директор эстонского производителя суперконденсаторов Skeleton Technologies, имеющий инвестиции в Германии и Франции и технологическое партнерство с Siemens.

Согласно документам компании, с Frankenburg Technologies связан Маргус Линнамяэ, один из самых богатых бизнесменов Эстонии.

Компания назначила генеральным директором в Украине Сергея Кошмана, ранее работавшего экспертом Офиса президента Украины и Nokia Siemens Networks.

Западные оборонные компании открывают представительства в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation планирует производить в Украине боеприпасы среднего калибра.

Также французская компания откроет в Украине завод по обслуживанию систем ПВО и радаров.

В июне стало известно, что в Украине заработал первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия "Укроборонпрома" и немецкого оборонного гиганта Rheinmetall.

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