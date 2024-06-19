Американська компанія Northrop вироблятиме боєприпаси в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking Defense .

За словами представника компанії у розмові з журналістами, це відбуватиметься в рамках угоди про спільне виробництво Northrop, що стало першою публічно визнаною угодою між міністром оборони США та українським урядом.

"Ми, як ви знаєте, працювали в Україні над виробництвом боєприпасів середнього калібру. Це наш перший проект, який оплачується "українськими доларами". Ми плануємо розширити це на боєприпаси для танків, 155 мм, і інші, оскільки знаходимо інноваційні процеси", - сказав директор з міжнародного бізнесу сектору оборонних систем Northrop Дейв Бартелл.

Головний заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун на виставці озброєнь Eurosatory в Парижі підтвердив такі плани.

Під час виступу він відзначив нову програму Державного департаменту США з розвитку оборонних підприємств в Україні, яка інвестує 2 мільярди доларів у оборонно-промислову базу країни, та може відкрити двері для американсько-українського спільного виробництва.

Довідка: американська військово-промислова компанія Northrop Grumman Corporation вважається однією з найбільших у світі виробників зброї та постачальників військових технологій. Аерокосмічне підприємство працює в галузі електроніки та інформаційних технологій, а також у суднобудуванні й авіакосмічній галузі.

Спільне виробництво зброї

Нагадаємо, Україна домовляється з іншими державами про спільне оборонне виробництво. Так, зокрема, нещодавно українська та бельгійська сторони підписали меморандум про спільне виробництво озброєнь.

У червні стало відомо, що в Україні запрацював перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки у рамках створеного спільного підприємства "Укроборонпрому" та німецького оборонного гіганта Rheinmetall.

Раніше у березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна створила вже п’ять спільних підприємств із західними виробниками зброї. Він також зазначив, що провідні світові виробники зброї, такі як Day & Zimmermann, Northrop Grumman, Lockheed Martin та інші, нині розглядають можливість бути присутніми в Україні.

Додамо, днями повідомлялося, що Данія інвестуватиме у виробництво української зброї. Зауважувалося, що це перша країна НАТО, яка зробить інвестиції.