Французька компанія відкриє в Україні завод з обслуговування систем ППО і радарів
Французька промислова компанія підписала три угоди з Україною три угоди, вони стосуються відкриття заводу та обслуговування систем радіоелектронної боротьби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Thales.
Зазначається, що три угоди були підписані від імені Thales під егідою Міністерства збройних сил Франції та Міністерства стратегічної промисловості України.
У першій угоді оголошується про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке полегшить постачання та експлуатацію обладнання для портфеля оборонних систем групи, включно з радіоелектронною боротьбою, а також тактичним комунікаційним обладнанням, системами ППО і радарами.
Друга угода стосується радіоелектронної боротьби, де Thales забезпечить велике обслуговування, тестування і спеціалізоване навчання. Ця угода спрямована на розвиток місцевого потенціалу технічного обслуговування в Україні, що дасть змогу скоротити цикли ремонту і технічного обслуговування та забезпечити найкращу експлуатаційну готовність.
В окремій, третій угоді, підписаній з українським фахівцем із дронів і компанією FRDM, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення, Thales має намір спільно розробити та виготовити безпілотну авіаційну систему, здатну нести і випускати боєприпаси.
Західні збройові компанії відкривають представництва в Україні
Після початку війни в Україну почали заходити західні компанії, які спеціалізуються на виробництві зброї.
Нещодавно стало відомо, що американська військово-промислова компанія Northrop Grumman Corporation планує виробляти в Україні боєприпаси середнього калібру.
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