В Естонії заявили про зменшення кількості біженців з України: яка причина

В Естонії фіксується зменшення кількості біженців з України, які приїхали до цієї балтійської країни через широкомасштабну військову агресію з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії, передає ERR .

За даними естонського відомства, така ситуація фіксується за останні шість місяців.

Так, з початку повномасштабної війни РФ проти України до Естонії прибули майже 160 тисяч українських громадян у якості біженців.

В естонській прикордонній службі зауважили, що з них 70 тисяч поїхали далі до інших країн, а заявили про рішення залишитись в Естонії близько 90 тисяч біженців з України.

Станом на зараз у цій країні проживає майже 31 тисяча українських біженців, які перебувають в Естонії під тимчасовим захистом.

Чому кількість біженців зменшується

За словами начальниці відділу ідентифікації та статусу Департаменту поліції та прикордонної охорони Лійси Валту, цьогоріч кількість українських біженців "зменшилася порівняно з часом початку війни"

"І кількість нових людей, які приїжджають до Естонії і хочуть отримати тут захист, теж поменшала", - зазначила вона та додала, що після початку великої війни багато біженців виїхали через Естонію до інших країн, а частина з них повернулася додому, передають в прикордонній службі

Валту також розповіла, що точну кількість біженців, які повернулися в Україну, назвати важко, але "ми бачимо людей, які раніше отримали у нас захист і посвідку на проживання та поїхали, перебралися в інші країни, якийсь час жили там або повернулися додому".

"Але серед них є і ті, хто знову повернувся до Естонії й знову просить посвідку на проживання. Тобто коли вони бачать, що ситуація вдома, як і раніше, важка, що жити там у безпеці неможливо, вони повертаються", - зауважила вона.

Ситуація з біженцями з України в Естонії

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Естонія планує перенаправляти українських переселенців до Фінляндії. Дві сусідні країни ведуть переговори з цього питання з грудня минулого року.

Додамо, взимку також повідомлялося, що прибуття українських біженців до Естонії значно сповільнилося. Так, з цієї балтійської країни виїжджає більше українських біженців, чим в'їжджає.

В березні РБК-Україна писало, що українським біженцям в Естонії виділяють квартири та ремонтують муніципальне житло. Видання розповідало, які там умови проживання.