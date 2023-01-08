З Естонії виїжджає більше українських біженців, чим в'їжджає

Восени уряд Естонії переймався , що через холоди та постійні російські обстріли по території України до країни збільшиться наплив українських біженців. Проте останніми місяцями прибуття біженців до Естонії значно сповільнилося.

Нині в Естонію прибуває дедалі менше українських біженців – якщо в жовтні їх було близько 8 тисяч, то в грудні – менше ніж 3,5 тисячі. Проте в країні залишається багато біженців, термін дії річного дозволу на проживання яких закінчується.

"Остання тенденція, якщо дивитися на грудень, полягає в тому, що з Естонії виїжджає більше українців, ніж прибуває сюди", - пояснив начальник південно-східного прикордонного пункту Петер Маран.

За словами заступника генерального директора ДПУ Егерта Белічева до Естонії від початку повномасштабного вторгнення прибуло майже 17 тисяч українців, і тимчасове проживання тисяч біженців, які прибули до країни на початку вторгнення, закінчується, а отже має бути продовжений, проте багато з цих людей, очевидно, повернулися в Україну або переїхали до наступної країни.

"Якщо ми автоматично подовжуємо тимчасовий захист, то ми поширюємо його на людей, яких тут немає. Соціальні виплати гарантовані, а вони (біженці - ред.) можуть жити десь в Україні чи Росії, а потім їм будуть виплачувати добові без обґрунтування за наші гроші платників податків", - прокоментував Маран.