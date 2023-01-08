З Естонії виїжджає більше українських біженців, чим в'їжджає
Восени уряд Естонії переймався, що через холоди та постійні російські обстріли по території України до країни збільшиться наплив українських біженців. Проте останніми місяцями прибуття біженців до Естонії значно сповільнилося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.EE.
Нині в Естонію прибуває дедалі менше українських біженців – якщо в жовтні їх було близько 8 тисяч, то в грудні – менше ніж 3,5 тисячі. Проте в країні залишається багато біженців, термін дії річного дозволу на проживання яких закінчується.
"Остання тенденція, якщо дивитися на грудень, полягає в тому, що з Естонії виїжджає більше українців, ніж прибуває сюди", - пояснив начальник південно-східного прикордонного пункту Петер Маран.
За словами заступника генерального директора ДПУ Егерта Белічева до Естонії від початку повномасштабного вторгнення прибуло майже 17 тисяч українців, і тимчасове проживання тисяч біженців, які прибули до країни на початку вторгнення, закінчується, а отже має бути продовжений, проте багато з цих людей, очевидно, повернулися в Україну або переїхали до наступної країни.
"Якщо ми автоматично подовжуємо тимчасовий захист, то ми поширюємо його на людей, яких тут немає. Соціальні виплати гарантовані, а вони (біженці - ред.) можуть жити десь в Україні чи Росії, а потім їм будуть виплачувати добові без обґрунтування за наші гроші платників податків", - прокоментував Маран.
Управління соціального страхування виплачує допомогу особам, які отримали тимчасовий захист, допомогу особам з інвалідністю, медичне страхування надається пенсіонерам за віком. Виплачено субсидій на суму близько десяти мільйонів євро.
Нагадаємо, Естонія має намір перенаправляти українських переселенців до Фінляндії. Дві сусідні країни з грудня ведуть переговори з цього питання.
А Фінляндія своєю чергою стала першою країною ЄС, яка автоматично продовжить дозвіл на проживання українцям протягом усього періоду дії тимчасового захисту в ЄС.
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