В Эстонии заявили об уменьшении количества беженцев из Украины: какая причина

В Эстонии фиксируется уменьшение количества беженцев из Украины, приехавших в эту балтийскую страну из-за широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент полиции и приграничной охраны Эстонии, передает ERR .

По данным эстонского ведомства, подобная ситуация фиксируется за последние шесть месяцев.

Так, с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Эстонию прибыли почти 160 тысяч украинских граждан в качестве беженцев.

В эстонской пограничной службе отметили, что из них 70 тысяч уехали дальше в другие страны, а заявили о решении остаться в Эстонии около 90 тысяч беженцев из Украины.

В настоящее время в этой стране проживает почти 31 тысяча украинских беженцев, находящихся в Эстонии под временной защитой.

Почему количество беженцев уменьшается

По словам начальницы отдела идентификации и статуса Департамента полиции и пограничной охраны Лийсы Валту, в этом году количество украинских беженцев "уменьшилось по сравнению со временем начала войны"

"И количество новых людей, приезжающих в Эстонию и желающих получить здесь защиту, тоже уменьшилось", - отметила она и добавила, что после начала большой войны многие беженцы выехали через Эстонию в другие страны, а часть из них вернулась домой.

Валту также рассказала, что точное количество беженцев, вернувшихся в Украину, назвать трудно, но "мы видим людей, которые раньше получили у нас защиту и вид на жительство и уехали, перебрались в другие страны, некоторое время жили там или вернулись домой".

"Но среди них есть и те , кто снова вернулся в Эстонию и снова просит вид на жительство. То есть, когда они видят, что ситуация дома по-прежнему тяжелая, что жить там в безопасности невозможно, они возвращаются", - отметила она.

Ситуация с беженцами из Украины в Эстонии

Напомним, в январе стало известно, что Эстония планирует перенаправлять украинских переселенцев в Финляндию. Две соседние страны ведут переговоры по этому вопросу с декабря прошлого года.

Добавим, что зимой также сообщалось, что прибытие украинских беженцев в Эстонию значительно замедлилось. Да, из этой балтийской страны выезжает больше украинских беженцев, чем въезжает.

В марте РБК-Украина писало, что украинским беженцам в Эстонии выделяют квартиры и ремонтируют муниципальное жилье. Издание рассказывало, какие там условия проживания.