ua en ru
Вт, 19 березня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українським біженцям в Естонії виділяють квартири: які умови проживання

Вівторок 19 березня 2024 10:41
UA EN RU
Українським біженцям в Естонії виділяють квартири: які умови проживання Фото: Українські біженці в Естонії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Естонії для українських біженців ремонтують муніципальні квартири. У деяких вже живуть люди.

Українці зможуть орендувати таке житло дешевше, ніж у приватних власників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.

В Естонії триває реновація муніципального житла для поселення українських біженців. У місті Сілламяе за державної підтримки вже змогли облаштувати 11 муніципальних квартир.

Згідно з умовами оренди, місцева влада має здавати це житло українським біженцям, а після цього обмежень для оренди не буде.

"Місто виділяє біженцям квартиру і вони повинні оплачувати комунальні послуги, а місту – визначену суму оренди", – розповів місцевий чиновник Аллен Аллет.

Така програма допомагає українцям покращити житлові умови. Біженка Ольга Погосян приїхала до Естонії з донькою. Спершу вони орендували невелику однокімнатну квартиру.

"Мы переїхали в нову квартиру, двокімнатну, зручну. Тут вже була гарна кухня, нова духовка, пральна машина, вся нова сантехніка. За оплатою набагато вигідніше, ніж орендувати квартиру у людей", - розповіла вона.

Раніше повідомлялося, що у 53 місцевих громадах Естонії планується відремонтувати 243 квартири для українських біженців на суму майже 3,3 млн євро.

Нагадаємо, ми писали, що за два роки війни понад половина українських біженців у Естонії вийшли на роботу, а звернень за соціальною допомогою стало удвічі менше.

Також ми розповідали, що для біженців в Естонії запроваджують нові правила у школах. Із осені почнеться перехід на естонську як єдину мову навчання в школах, де раніше використовувалася російська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Житло для переселенців
Відпочинок в Україні
Точки зору
Роман Маленков
Волинський Єрусалим. Місто-легенда, яке варто відвідати під час подорожі Україною
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Олексій Войцеховський
Ціни знизилися. Скільки коштує відпочинок у Карпатах у кінці лютого
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Олег Васильєв
Україна приєднується до транс'європейської транспортної мережі: що це означає
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олена Чернега
На крок попереду. Як Україна вийшла у світові лідери в цифровізації культури
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Всі точки зору