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В Естонії на військовому полігоні спалахнула масштабна пожежа

Ілюстративне фото: в Естонії на військовому полігоні спалахнула масштабна пожежа (flickr by Matt Hecht)
Автор: Іван Носальський

В Естонії сьогодні, 11 травня, розпочалася масштабна пожежа на військовому полігоні. Рятувальники не можуть її загасити, оскільки на території, яку охопив вогонь, є нерозірвані снаряди.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR, про це заявили в Центрі тривоги.

Виклик рятувальникам надійшов об 11:54. Наразі, оскільки пожежники не можуть розпочати гасіння, вони стежать, щоб вогонь не вийшов за периметр території полігону, розповів прессекретар Ліунаського рятувального центру Марек Кійк.

За його словами, вогонь уже охопив 20 гектарів. Але територія, де почалася пожежа, обмежена траншеями, що знижує ризик його поширення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Швеції пролунав вибух на заводі з виробництва боєприпасів.

Також ми писали, що в Німеччині під Дюссельдорфом пролунав вибух, внаслідок чого постраждали пожежники та поліцейські.

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ЕстоніяПожежа