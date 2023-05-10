У Швеції пролунав вибух на заводі з виробництва боєприпасів, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у Швеції пролунав вибух на заводі з виробництва боєприпасів (Getty Images)

Сьогодні, 10 травня, у шведському місті Карлсборг на заводі з виробництва боєприпасів пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.