Під Дюсельдорфом пролунав вибух: серед постраждалих пожежники та поліцейські

У німецькому місті Ратінген, яке розташоване під Дюссельдорфом, стався вибух у житловому будинку. Унаслідок події постраждали 12 рятувальників і поліцейських.

Про це розповів міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF .

За попередніми даними, десять пожежників і двоє поліцейських дістали поранення, деякі з них дуже серйозні.

У четвер вранці, 11 травня, асоціація кондомініумів повідомила поліцію про те, що поштова скринька одного з мешканців багатоквартирного будинку переповнена. Потім поліція викликала пожежну бригаду, щоб відкрити двері.

У квартирі проживали мати та її син. У кімнаті була пожежа. Син привів у дію вибуховий пристрій за допомогою поки невстановленого предмета.

Після того як рятувальники зламали двері стався вибух. Місце події оточено. У небо піднято кілька рятувальних вертольотів. У висотну будівлю увійшли озброєні офіцери. Згідно з повідомленням, снайпери також зайняли позиції. Влада не виключає теракт.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Мілана стався потужний вибух, після чого на місці події спалахнула пожежа.

Крім того, учора у Швеції стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів.

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