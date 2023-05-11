В Эстонии на военном полигоне вспыхнул масштабный пожар

В Эстонии сегодня, 11 мая, начался масштабный пожар на военном полигоне. Спасатели не могут его потушить, поскольку на территории, которую охватил огонь, есть неразорвавшиеся снаряды.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR, об этом заявили в Центре тревоги.
Вызов спасателям поступил в 11:54. Сейчас, поскольку пожарные не могут приступить к тушению, они следят, чтобы огонь не вышел за периметр территории полигона, рассказал пресс-секретарь Лиунасского спасательного центра Марек Кийк.
По его словам, огонь уже охватил 20 гектаров. Но территория, на которой начался пожар, ограничена траншеями, что снижает риск его распространения.
Напомним, ранее стало известно, что в Швеции прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов.
Также мы писали, что в Германии под Дюссельдорфом прозвучал взрыв, в результате чего пострадали пожарные и полицейские.
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