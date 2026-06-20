В Естонії розкрили підступний план Путіна з розколу Європи

Дві пастки Путіна та загроза "нейтралітету"

Цахкна наголосив, що російський диктатор Володимир Путін роками підживлював на Заході ілюзії про те, що його агресію можна зупинити компромісами.

У це вірили після нападу на Грузію, анексії Криму у 2014 році та після підписання Мінських угод. Проте всі ці сподівання виявилися марними.

Другою пасткою Кремля є страх перед ескалацією, яким Росія намагається залякати та паралізувати європейські країни.

"У деяких колах є надія, що оскільки Росія зараз перебуває у слабшому становищі, можливо, вдасться залучити її через діалог. Насправді ж Європа повинна зберігати стратегічне терпіння, посилювати тиск на Росію та твердо стояти поруч з Україною", - зазначив естонський міністр.

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Він застеріг партнерів, що спроби втягнути Європу в роль нейтрального посередника стануть новою пасткою РФ, оскільки агресію неможливо зупинити просто через розмови.

Україна як постачальник безпеки

Під час панельної дискусії Цахкна звернув увагу на зростання військових спроможностей Києва. Зокрема, він згадав події цього тижня, коли увага світу була прикута до палаючої Москви, що продемонструвало здатність України вражати цілі глибоко в російському тилу.

За словами глави МЗС Естонії, потужна військова міць України є критично важливою для безпеки всього європейського континенту. Саме тому Захід має сприймати Україну не як споживача безпеки, а як її надійного постачальника.

У межах візиту до Німеччини Цахкна також обговорив із німецьким колегою Йоганном Вадефулем шляхи посилення санкційного тиску на Москву та подальшу військову підтримку українських сил.