В Естонії порівняли удари РФ по Україні з бомбардуванням Лондона: "Захід має відповісти"

На думку високопосадовця, Путін прагне зламати українців морально, як свого часу це хотів зробити і Гітлер щодо жителів Лондона.

"Нацисти систематично бомбили Лондон з метою вселити думку британському народу, що у них немає ніякої надії. Це були атаки, спрямовані на руйнування надії. Вони провалилися.

Всевіов зазначив, що так само, як провалився план Гітлера, і російський диктатор не матиме успіху в гнобленні українців. За його словами, українці чинять достойне протистояння.

"Росія систематично недооцінює здатність українців до опору", - наголосив естонський дипломат.

Всевіов також зазначив, що події минулих вихідних, а саме масовані обстріли України, чітко свідчать, що про жодний мирний процес наразі не йдеться.

Канцлер МЗС Естонії додав, що особисто він зараз бачить лише один варіант розвитку подій - тиск на Росію та ще більша підтримка України.

"Документальні дії, а не лише слова, мають дати зрозуміти Путіну, що час не на його боці. Без цього неможливо розраховувати на прорив у переговорах", - заявив Всевіов.

Канцлер МЗС Естонії додав, що його країна виступає за посилення санкцій проти Росії, тому вони однозначно підтримують ухвалення 18-го пакету санкцій Європейським Союзом.