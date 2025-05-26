В Эстонии сравнили удары РФ по Украине с бомбардировкой Лондона: "Запад должен ответить"

По мнению чиновника, Путин стремится сломать украинцев морально, как в свое время это хотел сделать и Гитлер в отношении жителей Лондона.

"Нацисты систематически бомбили Лондон с целью внушить мысль британскому народу, что у них нет никакой надежды. Это были атаки, направленные на разрушение надежды. Они провалились.

Всевиов отметил, что так же, как провалился план Гитлера, и российский диктатор не будет иметь успеха в угнетении украинцев. По его словам, украинцы оказывают достойное противостояние.

"Россия систематически недооценивает способность украинцев к сопротивлению", - подчеркнул эстонский дипломат.

Всевиов также отметил, что события минувших выходных, а именно массированные обстрелы Украины, четко свидетельствуют, что ни о каком мирном процессе речь пока не идет.

Канцлер МИД Эстонии добавил, что лично он сейчас видит только один вариант развития событий - давление на Россию и еще большая поддержка Украины.

"Документальные действия, а не только слова, должны дать понять Путину, что время не на его стороне. Без этого невозможно рассчитывать на прорыв в переговорах", - заявил Всевиов.

Канцлер МИД Эстонии добавил, что его страна выступает за усиление санкций против России, поэтому они однозначно поддерживают принятие 18-го пакета санкций Европейским Союзом.