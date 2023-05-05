В Естонії продовжили термін військової служби: кого стосується

Проект рішення збільшує для певних спеціальностей, які вимагають більш тривалого навчання тривалість військової служби з 8 місяців до 11.

"У зв'язку з необхідністю розвитку в Естонії нових оборонних можливостей потрібно розширити та модернізувати навчання призовників, а нинішнє визначення тривалості призову, засноване на спеціальності, вже не відповідає сьогоднішнім навчальним планам", - йдеться у поясненні уряду.

Згідно із законопроєктом, буде скасовано перелік конкретних професій, для навчання яких потрібно 11 місяців військової служби, і натомість буде встановлений загальний принцип 11 місяців навчання для професій, що вимагають значної військової підготовки або практики.

"В результаті підвищиться боєздатність підрозділів та рівень підготовки військовослужбовців, а також збільшиться кількість резервістів, які пройшли спеціальну підготовку", - зазначили в уряді.

Для тих призовників, які, крім отримання спеціальності, що потребує інтенсивної військової підготовки або практики, призначаються на військову посаду у підрозділі постійної готовності тривалість військової служби триватиме 12 місяців.