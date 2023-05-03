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В Естонії закрили пункти для українських біженців: причини

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Середа 03 травня 2023 14:34
В Естонії закрили пункти для українських біженців: причини Фото: Українські біженці в Естонії (facebook.com/IOMEstonia)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 1 травня в Естонії закрили більшість інформаційних пунктів для українських біженців. Це пов'язано з малою кількістю новоприбулих.

Де українцям надалі отримувати допомогу і консультації, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на visitukraine.today.

Із початку травня в Естонії перестали працювати більшість інформаційних пунктів. Ще 28 квітня закрився інфопункт на Талліннському автовокзалі. Потім з 30 квітня припинили роботу центри у Тарту, Пярну та Йихві.

Останній пункт інформації в Таллінні – на поромі Isabelle – продовжить роботу до кінця травня, після чого його теж закриють.

Із початку війни до Естонії щодня прибували понад 500 людей з України. Тоді в країні відкрили інфопункти для допомогу новоприбулим.

У пунктах прийому оформляли клопотання про тимчасовий захист, направляли до місць тимчасового розміщення. Тепер до Естонії прибуває в рази менше біженців – близько 500 на тиждень, вони все рідше потребують тимчасового розміщення. Третина новоприбулих їде в інші країни.

В останній тиждень квітня до пунктів допомоги звернулися лише 45 осіб. В окремі дні там не було жодного відвідувача. Ті, хто звертаються, просять проконсультувати щодо послуг, які надають місцеві самоврядування та клопотання про тимчасовий захист.

В Естонії закрили пункти для українських біженців: причиниФото: В Естонію прибуває все менше українців (gettyimages.com)

Якщо кількість біженців зросте, центри обіцяють знову відкрити.

Українці можуть надалі звертатися за консультаціями за телефонами:

  • 1247 - Бюро обслуговування клієнтів Департаменту поліції та прикордонної охорони або соціального страхування (при дзвінку з іноземного номера +372 600 1247).
  • Загальна інформація доступна за посиланням.

До 23 квітня Естонія отримала майже 19 тисяч клопотань про продовження тимчасового захисту. Майже 5000 людей звернулися за міжнародним захистом, що дає соціальні гарантії від естонської держави.

Від тимчасового захисту відмовилися більше 4500 громадян України, більшість з них повернулися додому.

Нагадаємо, ми писали, що українських дітей в Латвії будуть відраховувати зі шкіл.

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