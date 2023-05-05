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В Эстонии продлили срок военной службы: кого касается

Фото: правительство Эстонии увеличило срок военной службы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Эстонии, 4 мая, приняло решение частично продлить срочную службу до 11 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Проект решения увеличивает для определенных специальностей, требующих более продолжительного обучения длительность военной службы с 8 месяцев до 11.

"В связи с необходимостью развития в Эстонии новых оборонных возможностей следует расширить и модернизировать обучение призывников, а нынешнее определение продолжительности призыва, основанное на специальности, уже не отвечает сегодняшним учебным планам", - говорится в объяснении правительства.

Согласно законопроекту, будет отменен перечень конкретных профессий, для обучения которых требуется 11 месяцев военной службы, и будет установлен общий принцип 11 месяцев обучения для профессий, требующих значительной военной подготовки или практики.

"В результате повысится боеспособность подразделений и уровень подготовки военнослужащих, а также увеличится количество резервистов, прошедших специальную подготовку", - отметили в правительстве.

Для тех призывников, которые кроме получения специальности, требующей интенсивной военной подготовки или практики, назначаются на военную должность в подразделении постоянной готовности продолжительность военной службы продлится 12 месяцев.

Напомним, 1 мая в Эстонии закрыли большинство информационных пунктов для украинских беженцев.

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