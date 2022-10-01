В Естонії прискорюють роботи по зміцненню кордону через події в Росії

"Насправді рішення прискорити будівництво було прийнято вже минулого року. Ми скоригували свої плани, і завдяки цьому наземну частину кордону буде збудовано на рік раніше, ніж спочатку планувалося", - заявив заступник гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Бєлічєв.

За його словами, зі 130 кілометрів наземного кордону з Російською Федерацією зараз повністю облаштовано 23,5. Тому повністю завершити роботи розраховують завершити до 2025 року. Події у Росії спонукають Естонію прискорити роботи зі зміцнення східного кордону.

"Зараз йдуть роботи на другій, 35-кілометровій ділянці. Вже готові під'їзні шляхи, зараз будівельники займаються зведенням насипів та прокладанням техномереж", - заявив Бєлічєв.