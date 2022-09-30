В Естонії запропонували запровадити "декларацію лояльності" для росіян: що це означає
У МЗС Естонії запропонували запровадити для російських громадян "декларацію лояльності" при отриманні ними громадянства країни та продовженні посвідки на проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС Урмаса Рейнсалу під час прес-конференції.
У декларації, зокрема, пропонується запитувати росіян щодо ставлення до війни в Україні.
"Я думаю, що в ситуації, що склалася, цілком доречно поставити питання про те, щоб люди дійсно давали декларацію про лояльність. Це означає оцінку того, як вони розуміють війну Росії в Україні, як люди розуміють минуле Естонії", - заявив міністр.
Варто зазначити, що зараз для отримання громадянства Естонії необхідно скласти іспит на знання естонської мови та конституції.
Нагадаємо, що Польща та країни Балтії запровадили додаткові обмеження на в'їзд у країну для громадян Росії із 19 вересня.
Також з сьогоднішнього дня уряд Фінлянді заборонив в'їзд у країну російським туристам.
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