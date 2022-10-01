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В Эстонии ускоряют работы по укреплению границы из-за событий в России

Фото: В Эстонии ускоряют работы по укреплению границы из-за событий в России (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Браславский

В Эстонии ускоряются работы по укреплению восточной границы. Строительство заграждений на юго-восточном участке удастся завершить уже через два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"На самом деле решение ускорить строительство было принято уже в прошлом году. Мы скорректировали свои планы, и благодаря этому наземная часть границы будет построена годом ранее, чем первоначально планировалось", - заявил заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

По его словам, из 130 километров наземной границы с Российской Федерацией сейчас полностью обустроено 23,5. Поэтому полностью завершить работы рассчитывают завершить к 2025 году. События в России побуждают Эстонию ускорить работы по укреплению восточной границы.

"Сейчас идут работы на втором, 35-километровом участке. Уже готовы подъездные пути, сейчас строители занимаются возведением насыпей и прокладкой техносетей", - заявил Беличев.

Напомним, что премьер Эстонии обвинила президента РФ Владимира Путина в воровстве и призвала ограничить цены на газ.

Также в Эстонии предложили ввести "декларацию лояльности" для россиян.

Ранее сообщалось, что Эстония со следующего года откажется от импорта российского газа.

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